В правительстве Германии назвали неприемлемой ситуацию с опозданиями поездов DB

Министр транспорта Германии Патрик Шнайдер назвал неприемлемой текущую статистику опозданий немецких поездов дальнего следования.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В беседе с Bild am Sonntag министр Шнайдер заявил, что абсолютно недоволен текущей ситуацией с опозданиями поездов – вовремя прибывают 60-65%.

"Я хотел бы, чтобы мы достигли показателей пунктуальности более 80-90%", – отметил он.

В 2024 году немецкий железнодорожный концерн выплатил рекордные 196,8 млн евро в качестве компенсации за опоздания и отмену поездов. По поводу пунктуальности Deutsche Bahn уже появлялись креативные насмешки.

"Пунктуальность – это один вопрос, еще другие – чистота и безопасность. Нам нужны улучшения и в этих сферах", – добавил министр.

Министр транспорта ожидаемо инициирует изменения в руководстве Deutsche Bahn, которая является государственной компанией. На вопрос о том, когда это может произойти, он ответил, что в июле-августе.

Недавно стало известно, что Deutsche Bahn не укладывается в первоначальные планы модернизации сети – крайние сроки продлят на 4 года.