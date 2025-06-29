Опозиція Греції критикує призначення в уряд після відставок через корупцію

Грецька опозиція розкритикувала призначення нового міністра з питань міграції, чий попередник пішов у відставку на тлі скандалу з розкраданням коштів Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Уряд Греції, очолюваний правоцентристською партією "Нова демократія", у суботу оголосив про зміни в складі кабінету міністрів після хвилі відставок днем раніше.

Новим міністром міграції призначили Таноса Плевріса – депутата парламенту, відомого своїми жорсткими поглядами на міграцію. Опозиційні партії швидко розкритикували це призначення.

Ліва партія СІРІЗА заявила, що "крайня права лінія" премʼєра Кіріакоса Міцотакіса "продовжується без змін з вибором Таноса Плевріса, що є негуманним, безперспективним та загалом таким, що вселяє страх, кроком у питанні біженців та іміджу країни".

А партія "Нові ліві" нагадала, як Плевріс колись заявив, що "безпека кордонів не може існувати, якщо немає жертв і, щоб було зрозуміло, якщо немає смертей".

Окрім міністра міграції Греції, були змінені також заступник міністра закордонних справ, заступник міністра сільського розвитку та продовольства та заступник міністра цифрового урядування.

Їхні попередники подали у відставку в пʼятницю після того, як їхні імена з'явилися в матеріалах справи про скандал OPEKEPE – установи, відповідальної за розподіл аграрних субсидій і в центрі корупційного розслідування ЄС.

У травні, коли розслідування набуло розголосу, уряд Греції оголосив про ліквідацію OPEKEPE.