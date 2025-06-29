Оппозиция Греции критикует назначения в правительство после отставок из-за коррупции

Греческая оппозиция раскритиковала назначение нового министра по вопросам миграции, чей предшественник ушел в отставку на фоне скандала с хищением средств Европейского Союза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Правительство Греции, возглавляемое правоцентристской партией "Новая демократия", в субботу объявило о изменениях в составе кабинета министров после волны отставок днем ранее.

Новым министром миграции назначили Таноса Плевриса – депутата парламента, известного своими жесткими взглядами на миграцию. Оппозиционные партии быстро раскритиковали это назначение.

Левая партия СИРИЗА заявила, что "крайняя правая линия" премьера Кириакоса Мицотакиса "продолжается без изменений с выбором Таноса Плевриса, что является негуманным, бесперспективным и в целом вселяющим страх шагом в вопросе беженцев и имиджа страны".

А партия "Новые левые" напомнила, как Плеврис когда-то заявил, что "безопасность границ не может существовать, если нет жертв и, чтобы было понятно, если нет смертей".

Кроме министра миграции Греции, были сменены также заместитель министра иностранных дел, заместитель министра сельского развития и продовольствия и заместитель министра цифрового управления.

Их предшественники подали в отставку в пятницу после того, как их имена появились в материалах дела о скандале OPEKEPE – учреждения, ответственного за распределение аграрных субсидий и находящегося в центре коррупционного расследования ЕС.

В мае, когда расследование получило огласку, правительство Греции объявило о ликвидации OPEKEPE.