Ердоган хоче зібрати у Туреччині Зеленського, Путіна та Трампа

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна перетворюється на один із головних центрів мирної дипломатії та має бажання зібрати разом на переговорах президентів України, США та Росії.

Про це він сказав за результатами зустрічі в Стамбулі, повідомляє TRT Haber.

Ердоган заявив, що його найбільше бажання: "зібрати Путіна та Зеленського разом у Стамбулі або Анкарі".

"Я навіть хотів би, щоб до них приєднався Трамп. Якщо вони погодяться – я також візьму участь у цій зустрічі – і таким чином ми перетворимо Стамбул на центр миру. Перші кроки для цього ми зробимо після останньої зустрічі", – зауважив він.

Турецький лідер зазначив, що вчергове була підтверджена принципова політика Туреччини – припинення війни між Росією та Україною на основі справедливого миру.

"Це була справді визначна зустріч. У результаті, хоча раніше вже були обміни тисячами полонених, цього разу їх кількість перевищила тисячу. Ба більше – відбулося взаємне повернення тіл загиблих з обох сторін. Ці цифри справді вражають. Дані, які надали як Росія, так і Україна, і які мій міністр озвучив на пресконференції в Стамбулі, показують, наскільки важливими є ці зустрічі", – сказав Ердоган.

Зустріч між делегаціями України та РФ, яка тривала трохи більше години, стала другою із 16 травня.

За підсумками зустрічі сторони змогли досягти домовленості про чергові обміни окремих категорій військових, також Київ передав список із кількох сотень викрадених Росією українських дітей.

А в російській делегації заявили, що пропонують Києву тимчасове припинення вогню на окремих ділянках фронту.