Эрдоган хочет собрать в Турции Зеленского, Путина и Трампа

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна превращается в один из главных центров мирной дипломатии и хочет собрать вместе на переговорах президентов Украины, США и России.

Об этом он сказал по итогам встречи в Стамбуле, сообщает TRT Haber.

Эрдоган заявил, что его самое большое желание: "собрать Путина и Зеленского вместе в Стамбуле или Анкаре".

"Я даже хотел бы, чтобы к ним присоединился Трамп. Если они согласятся – я также приму участие в этой встрече – и таким образом мы превратим Стамбул в центр мира. Первые шаги для этого мы сделаем после последней встречи", – отметил он.

Турецкий лидер отметил, что в очередной раз была подтверждена принципиальная политика Турции – прекращение войны между Россией и Украиной на основе справедливого мира.

"Это была действительно знаменательная встреча. В результате, хотя ранее уже были обмены тысячами пленных, на этот раз их количество превысило тысячу. Более того – состоялось взаимное возвращение тел погибших с обеих сторон. Эти цифры действительно впечатляют. Данные, предоставленные как Россией, так и Украиной, и которые мой министр озвучил на пресс-конференции в Стамбуле, показывают, насколько важны эти встречи", – сказал Эрдоган.

Встреча между делегациями Украины и РФ, которая продлилась чуть более часа, стала второй с 16 мая.

По итогам встречи стороны смогли достичь договоренности о очередных обменах отдельных категорий военных, также Киев передал список из нескольких сотен похищенных Россией украинских детей.

А в российской делегации заявили, что предлагают Киеву временное прекращение огня на отдельных участках фронта.