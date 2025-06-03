СМИ: Пентагон придумал, как теснее связать Гренландию с США

Пентагон планирует включить Гренландию в зону ответственности Северного командования Вооруженных сил США (NORTHCOM), исключив остров из ведения Европейского командования (EUCOM)

Об этом стало известно изданию Politico от источников, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает издание, этот символический шаг позволит теснее привязать островную территорию к США на фоне заявлений президента Дональда Трампа о желании взять Гренландию под контроль.

Переход Гренландии в зону ответственности Северного командования может состояться уже на этой неделе. Ожидается, что этот шаг может помочь США расширить противоракетный щит "Золотой купол", разместив в Гренландии больше радаров для покрытия.

Как рассказали источники, согласно плану, Гренландия перейдет из-под юрисдикции Европейского командования в ведение Северного командования, которое отвечает за безопасность Северной Америки.

При этом Дания и Фарерские острова останутся в ведении Европейского командования, что создаст символический и оперативный раскол между этими территориями и Гренландией.

Включение Гренландии в зону ответственности NORTHCOM станет предметом пристального внимания в Дании и во всем НАТО, где с беспокойством следят за многомесячными посягательствами Трампа на остров.

"С точки зрения географии этот шаг имеет определенный смысл. Однако с политической точки зрения это явно обеспокоит Европу", – сказал неназванный чиновник.

Северное командование несет главную ответственность за защиту территории США и выполняет такие задачи, как охрана южной границы, противовоздушная и противоракетная оборона, а также работа с Канадой и Мексикой по вопросам совместной безопасности.

Еще один источник рассказал, что датское правительство не было официально проинформировано о предстоящем переходе.

Недавно The Wall Street Journal сообщило, что американский президент Дональд Трамп приказал американским спецслужбам усилить сбор разведданных об арктическом острове.

Правительство Дании вызвало посла США для выражения протеста.

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