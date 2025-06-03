"Не даймо себе обдурити": глава МЗС Чехії прокоментував вимоги Кремля до України

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував так званий "меморандум" Росії з пропозиціями для припинення вогню у розв'язаній нею війні проти України.

Відповідний допис чеський міністр опублікував у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Ліпавський, наразі міжнародна спільнота "є свідками ще одного з серії російських "мирних" планів".

"Він такий самий, як і всі попередні, не даймо себе обдурити. Україна має підкоритися, Захід має піти у відставку. Цього хотіли нацисти в 1938 році, цього хоче Кремль з 2014 року", – підкреслив глава МЗС Чехії.

Він додав, що кремлівський правитель Владімір Путін "не приносить нічого нового", а також зауважив, що Росії не можна довіряти.

Напередодні низка російських пропагандистських ЗМІ опублікувала "меморандум" Росії з пропозиціями для припинення вогню, який містить низку ультимативних вимог.

У "меморандумі" Росія наводить дві пропозиції для припинення вогню. Перша передбачає вихід українських сил з усіх територій, які РФ вважає "своїми" – зокрема Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей.

Друга, яку в цьому документі називають "пакетною пропозицію", передбачає "заборону на передислокацію ЗСУ та інших воєнізованих формувань України", "припинення мобілізації і початок демобілізації", заборону на військову допомогу Україні та "виключення військової присутності третіх країн на території України".

Раніше "Європейська правда" публікувала українські пропозиції, які передали Росії перед початком переговорів.

Як повідомлялось, за підсумками зустрічі 2 червня сторони змогли досягти домовленості про чергові обміни окремих категорій військових, також Київ передав список із кількох сотень викрадених Росією українських дітей.