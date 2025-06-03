"Не дадим себя обмануть": глава МИД Чехии прокомментировал требования Кремля к Украине

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прокомментировал так называемый "меморандум" России с предложениями для прекращения огня в развязанной ею войне против Украины.

Соответствующее сообщение чешский министр опубликовал у себя в Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Липавский, сейчас международное сообщество "является свидетелем еще одного из серии российских "мирных" планов".

"Он такой же, как и все предыдущие, не дадим себя обмануть. Украина должна подчиниться, Запад должен уйти в отставку. Этого хотели нацисты в 1938 году, этого хочет Кремль с 2014 года", – подчеркнул глава МИД Чехии.

Он добавил, что кремлевский правитель Владимир Путин "не приносит ничего нового", а также отметил, что России нельзя доверять.

Накануне ряд российских пропагандистских СМИ опубликовал "меморандум" России с предложениями для прекращения огня, который содержит ряд ультимативных требований.

В "меморандуме" Россия приводит два предложения для прекращения огня. Первое предусматривает выход украинских сил со всех территорий, которые РФ считает "своими" – в частности Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей.

Второе, которое в этом документе называют "пакетным предложением", предусматривает "запрет на передислокацию ВСУ и других военизированных формирований Украины", "прекращение мобилизации и начало демобилизации", запрет на военную помощь Украине и "исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины".

Ранее "Европейская правда" публиковала украинские предложения, которые передали России перед началом переговоров.

Как сообщалось, по итогам встречи 2 июня стороны смогли достичь договоренности об очередных обменах отдельных категорий военных, также Киев передал список из нескольких сотен похищенных Россией украинских детей.