МЗС Франції закликало вдарити по Росії санкціями

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав до запровадження санкцій, які примусять російську сторону до припинення вогню в Україні.

Про це він написав у Х, передає "Європейська правда".

Глава МЗС Франції заявив, що у світі ніхто не уявляє, що "українці дозволять загарбнику позбавити їх незалежності без опору".

Відтак він наголосив на необхідності запровадити санкції проти очільника Кремля Владіміра Путіна, аби змусити його припинити вогонь.

"Наша відповідальність – запровадити санкції проти Путіна, щоб змусити його до припинення вогню, яке відкриє шлях до тривалого миру відповідно до міжнародного права", – заявив Барро.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в понеділок, 2 червня, зустрілася в Берліні з американським сенатором від Республіканської партії Ліндсі Гремом та обговорила майбутні санкції Євросоюзу та Сполучених Штатів проти Росії.

Законопроєкт Грема передбачає введення 500% мит на імпорт із країн, які купують російські нафтопродукти та уран. Такий крок, ймовірно, спричинив би серйозні потрясіння на світових нафтових ринках.

А спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що він та багато конгресменів підтримують такий законопроєкт.