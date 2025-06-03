МИД Франции призвал ударить по России санкциями

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал к введению санкций, которые заставят российскую сторону прекратить огонь в Украине.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Глава МИД Франции заявил, что в мире никто не представляет, что "украинцы позволят захватчику лишить их независимости без сопротивления".

Поэтому он подчеркнул необходимость ввести санкции против главы Кремля Владимира Путина, чтобы заставить его прекратить огонь.

"Наша ответственность – ввести санкции против Путина, чтобы заставить его прекратить огонь, что откроет путь к длительному миру в соответствии с международным правом", – заявил Барро.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник, 2 июня, встретилась в Берлине с американским сенатором от Республиканской партии Линдси Гремом и обсудила будущие санкции Евросоюза и Соединенных Штатов против России.

Законопроект Грэма предусматривает введение 500% пошлин на импорт из стран, которые покупают российские нефтепродукты и уран. Такой шаг, вероятно, вызвал бы серьезные потрясения на мировых нефтяных рынках.

А спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что он и многие конгрессмены поддерживают такой законопроект.