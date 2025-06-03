Сенатор Грем: Медведєв дав чітко зрозуміти, що Путін не зацікавлений в мирі

Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв своєю заявою про "справжню мету" переговорів з Україною у Стамбулі дав зрозуміти, що Росія не зацікавлена в мирі.

Про це він написав у Х, передає "Європейська правда".

Заява Грема пролунала на тлі того, як Медведєв заявив, що переговори в Стамбулі потрібні "не для компромісного миру" на "вигаданих нереальних умовах", а для "якнайшвидшої перемоги" Росії.

У відповідь на це республіканець привітав Медведєва із "рідкісним проявом чесності з боку російської пропагандистської машини".

"Я вдячний вам за те, що ви чітко дали зрозуміти світові, що Путін і Росія анітрохи не зацікавлені в мирі", – наголосив американський сенатор.

Нагадаємо, 2 червня у Стамбулі пройшла зустріч між делегаціями України та РФ, яка тривала трохи більше години.

За підсумками зустрічі сторони змогли досягти домовленості про чергові обміни окремих категорій військових, також Київ передав список із кількох сотень викрадених Росією українських дітей.

А в російській делегації заявили, що пропонують Києву тимчасове припинення вогню на окремих ділянках фронту.