Сенатор Грэм: Медведев четко дал понять, что Путин не заинтересован в мире

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев своим заявлением об "истинной цели" переговоров с Украиной в Стамбуле дал понять, что Россия не заинтересована в мире.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Заявление Грэма прозвучало на фоне того, как Медведев заявил, что переговоры в Стамбуле нужны "не для компромиссного мира" на "вымышленных нереальных условиях", а для "скорейшей победы" России.

В ответ на это республиканец поздравил Медведева с "редким проявлением честности со стороны российской пропагандистской машины".

"Я благодарен вам за то, что вы четко дали понять миру, что Путин и Россия нисколько не заинтересованы в мире", – подчеркнул американский сенатор.

Напомним, 2 июня в Стамбуле прошла встреча между делегациями Украины и РФ, которая длилась чуть больше часа.

По итогам встречи стороны смогли достичь договоренности об очередных обменах отдельных категорий военных, также Киев передал список из нескольких сотен похищенных Россией украинских детей.

А в российской делегации заявили, что предлагают Киеву временное прекращение огня на отдельных участках фронта.