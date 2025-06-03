У Чехії опозиція оголосить вотум недовіри уряду через скандал з біткоїнами

Чеська опозиційна партія ANO планує оголосити вотум недовіри уряду на тлі скандалу, повʼязаного з продажем біткоїнів сумнівного походження.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник голови ANO Карел Гавлічек, якого цитує Reuters.

Скандал спалахнув у Міністерстві юстиції Чехії у звʼязку з продажем за майже мільярд чеських крон біткоїнів, які, як зʼясувалося, відомство отримало від засудженого за торгівлю наркотиками Томаша Їржиковського.

Після цього міністр юстиції Чехії Павел Блажек подав у відставку, хоч і не визнав своєї провини, наголошуючи, що суди не довели кримінального походження криптовалюти.

"Якщо не станеться чогось абсолютно виняткового, ми ініціюємо вотум недовіри", – сказав Гавлічек.

За його словами, у ситуації, що склалася, "іншого варіанту немає".

Після скандалу чеська опозиція, якій пророкують перемогу на виборах до парламенту восени 2025 року, почала вимагати дострокової відставки всього уряду.

Своєю чергою президент Петр Павел заявив, що відставка уряду не пішла б на користь державі.