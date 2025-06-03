В Чехии оппозиция объявит вотум недоверия правительству из-за скандала с биткоинами

Чешская оппозиционная партия ANO планирует объявить вотум недоверия правительству на фоне скандала, связанного с продажей биткоинов сомнительного происхождения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель председателя ANO Карел Гавличек, которого цитирует Reuters.

Скандал вспыхнул в Министерстве юстиции Чехии в связи с продажей за почти миллиард чешских крон биткоинов, которые, как выяснилось, ведомство получило от осужденного за торговлю наркотиками Томаша Иржиковского.

После этого министр юстиции Чехии Павел Блажек подал в отставку, хотя и не признал своей вины, подчеркивая, что суды не доказали криминального происхождения криптовалюты.

"Если не произойдет чего-то совершенно исключительного, мы инициируем вотум недоверия", – сказал Гавличек.

По его словам, в сложившейся ситуации "другого варианта нет".

После скандала чешская оппозиция, которой пророчат победу на выборах в парламент осенью 2025 года, потребовала досрочной отставки всего правительства.

В свою очередь президент Петр Павел заявил, что отставка правительства не пошла бы на пользу государству.