Туск уточнил дату голосования по вотуму доверия своему правительству

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что голосование в Сейме по вопросу о вотуме доверия его правительству состоится в следующую среду, 11 июня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Туск сказал на заседании правительства во вторник, его цитирует RMF24.

Ранее спикер Сейма Шимон Головня сообщил, что предложил премьер-министру рассмотреть вопрос о доверии правительству на дополнительном заседании Сейма 10 июня.

Туск уточнил, что в этот день Сейм будет занят в связи со встречей представителей Еврокомиссии с депутатами.

"Поэтому мы только что договорились, что наши выступления и голосование за вотум доверия правительству состоятся 11 июня, в среду", – сообщил глава правительства Польши.

Накануне Туск объявил, что обратится к Сейму с просьбой выразить вотум доверия своему правительству, реагируя на поражение кандидата на президентских выборах кандидата от власти Рафала Тшасковского.

По итогам подсчета бюллетеней со 100% избирательных участков, поддерживаемый правой оппозицией Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов, а его соперник Рафал Тшасковский – 49,11%.

Выборы президента Польши являются решающими для формирования политики страны. Детали – в статье Польский Трамп: какие проблемы и вызовы несет победа Кароля Навроцкого.