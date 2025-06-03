Дуда планирует обсудить с Навроцким его позицию по Украине

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что намерен обсудить с новоизбранным президентом Каролем Навроцким его позицию по Украине.

Об этом он сказал в интервью LRT, сообщает "Европейская правда".

Дуда комментировал предварительные заявления Навроцкого о том, что тот не поддерживает вступление Украины в НАТО и Европейский Союз.

"Я еще буду говорить с ним об этом. Как вы знаете, у меня есть другой взгляд, вытекающий именно из моего президентского опыта, то есть почти десять лет, в течение которых я занимал пост президента Польши… Я, безусловно, захочу поделиться ими, хотя бы в какой-то мере, во время разговора с новоизбранным президентом", – подчеркнул Дуда.

Он убежден, что после вступления в должность новоизбранный президент будет внимательно оценивать международную ситуацию, положение дел в Украине и польско-украинские отношения.

"В Польше это чуть-чуть похоже на то, что угол зрения зависит от места, где сидишь. Место президента Республики Польша – это очень специфическое место, и с этого места мир выглядит несколько иначе", – отметил Анджей Дуда, намекая, что украиноскептические взгляды Навроцкого способны измениться.

Президент Польши Анджей Дуда поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО, считая это важным для безопасности и стабильности региона. Новоизбранный президент Кароль Навроцкий ранее выдвигал Киеву условия для вступления в ЕС и обещал блокировать членство Украины в НАТО.

Кароль Навроцкий официально должен вступить в должность 6 августа.

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