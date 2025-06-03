Мерц говорит, что решение суда не остановит его борьбу с миграцией

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил во вторник, что недавнее решение суда, признавшее незаконным выдворение трех сомалийских искателей убежища на границе, может ограничить действия правительства в сфере борьбы с нелегальной миграцией, однако не остановит их полностью.

Заявление Мерца во время выступления на конгрессе местных властей во вторник приводит агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Решение суда стало ударом для Мерца, который победил на выборах в феврале с обещаниями более жесткого контроля над миграцией. Однако, отметил канцлер, его правительство намерено продолжать проводить свою жесткую миграционную политику.

"Это решение, возможно, еще больше сузило поле для маневра. Но оно все еще существует. Мы знаем, что имеем право отказывать людям", – заявил Фридрих Мерц.

"Мы будем действовать в рамках европейского права, но также – для защиты общественного порядка и безопасности в стране, а также для разгрузки городов и общин", – добавил канцлер.

Административный суд Берлина в понедельник признал незаконной высылку трех сомалийцев, которые прибыли на вокзал в восточной части Германии и были депортированы в Польшу. Суд постановил, что согласно так называемым "дублинским правилам" ЕС Германия должна была рассмотреть их заявления на предоставление убежища.

Миграция остается одной из главных проблем для немецких избирателей. Недовольство новой волной прибывших способствовало росту поддержки ультраправой партии "Альтернатива для Германии", которая заняла второе место на февральских выборах.

Решение берлинского суда стало первым в отношении новых правил, введенных министром внутренних дел Александром Добриндтом. Политик от ХСС приказал усилить пограничный контроль лишь через несколько часов после вступления в должность в начале мая. В то же время он постановил, что искателям убежища также может быть отказано на границе.