Посол ЄС про атаку РФ на Суми: у відповідь на точний український удар Росія вдається до звірств

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова засудила обстріл Сум з боку російської армії у вівторок, який забрав життя трьох людей та спричинив численні поранення серед мирного населення, зокрема дітей.

Про це вона написала у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Матернова підкреслила, що Росія обстріляла вулиці Сум реактивною артилерією, зарядженою касетними боєприпасами. Загинули троє людей, багато хто отримав важкі поранення, зокрема діти.

Вона висловила переконання, що напад був відповіддю на точний український удар, який не спричинив жертв серед цивільного населення – вочевидь, маючи на увазі українську спецоперацію "Павутина".

"У відповідь на точний український удар, який не призвів до жодних жертв серед цивільного населення, Росія знову вдається до звірств", – прокоментувала Матернова.

В Естонії закликали тиснути на Росію на тлі смертоносного удару по Сумах.

Цей удар відбувся наступного дня після того, як у Стамбулі пройшла зустріч між делегаціями України та РФ, яка тривала трохи більше години.