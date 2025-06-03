Посол ЕС об атаке РФ на Сумы: в ответ на точный украинский удар Россия идет на зверства

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова осудила обстрел Сум со стороны российской армии во вторник, который унес жизни трех человек и вызвал многочисленные ранения среди мирного населения, в том числе детей.

Об этом она написала в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Матернова подчеркнула, что Россия обстреляла Сумы реактивной артиллерией, заряженной кассетными боеприпасами. Погибли три человека, многие получили тяжелые ранения, в том числе дети.

Она выразила убеждение, что нападение было ответом на точный украинский удар, который не повлек жертв среди гражданского населения – очевидно, имея в виду украинскую спецоперацию "Паутина".

"В ответ на точный украинский удар, который не привел ни к каким жертвам среди гражданского населения, Россия снова прибегает к зверствам", – прокомментировала Матернова

В Эстонии призвали давить на Россию на фоне смертоносного удара по Сумам.

Этот удар произошел на следующий день после того, как в Стамбуле прошла встреча между делегациями Украины и РФ, которая длилась чуть больше часа.