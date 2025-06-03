Президент і перша леді Фінляндії стануть патронами тижня Прайду в Гельсінкі

Президент Фінляндії Александр Стубб та його дружина Сюзан Іннес-Стубб цьогоріч виступлять патронами фестивалю Helsinki Pride Week.

Про це оголосили організатори заходу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на фінського телерадіомовника Yle.

Helsinki Pride Week відбудеться з 23 по 29 червня та завершиться традиційним маршем у центрі столиці в суботу, 28 червня. Щороку ця подія збирає десятки тисяч учасників і глядачів.

У спільній заяві, оприлюдненій у пресрелізі організаторів Helsinki Pride Week, президентське подружжя наголосило, що підтримує рівність та завжди виступає проти дискримінації та всіх форм переслідування.

Голова Helsinki Pride Сенні Мойланен подякувала президентові та його дружині за підтримку.

"Ми дуже раді й пишаємося тим, що президент і його дружина стали патронами Helsinki Pride Week. Цей жест підтримки особливо важливий у час, коли права людини перебувають під загрозою в багатьох куточках світу", – заявила Мойланен.

Тим часом в Угорщині п’ять правозахисних організацій подали позов до Верховного суду проти нещодавно ухваленого угорського законодавства, що дає можливість забороняти прайд-марші ЛГБТ-спільноти.

А поліція Будапешта заборонила акцію, заплановану на 1 червня, посилаючись на нове законодавство, згідно з яким подібні зібрання "можуть бути шкідливими для дітей", а їхній захист має перевагу над правом на свободу зібрань.