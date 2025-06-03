Президент и первая леди Финляндии станут патронами недели Прайда в Хельсинки

Президент Финляндии Александр Стубб и его жена Сюзан Иннес-Стубб в этом году выступят патронами фестиваля Helsinki Pride Week.

Об этом объявили организаторы мероприятия, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на финского телерадиовещателя Yle.

Helsinki Pride Week состоится с 23 по 29 июня и завершится традиционным маршем в центре столицы в субботу, 28 июня. Ежегодно это событие собирает десятки тысяч участников и зрителей.

В совместном заявлении, обнародованном в пресс-релизе организаторов Helsinki Pride Week, президентская чета подчеркнула, что поддерживает равенство и всегда выступает против дискриминации и всех форм преследования.

Председатель Helsinki Pride Сенни Мойланен поблагодарила президента и его жену за поддержку.

"Мы очень рады и гордимся тем, что президент и его жена стали патронами Helsinki Pride Week. Этот жест поддержки особенно важен во время, когда права человека находятся под угрозой во многих уголках мира", – заявила Мойланен.

Тем временем в Венгрии пять правозащитных организаций подали иск в Верховный суд против недавно принятого венгерского законодательства, дающего возможность запрещать прайд-марши ЛГБТ-сообщества.

А полиция Будапешта запретила акцию, запланированную на 1 июня, ссылаясь на новое законодательство, согласно которому подобные собрания "могут быть вредными для детей", а их защита имеет преимущество над правом на свободу собраний.