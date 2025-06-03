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СМИ: Зеленского пригласили на саммит НАТО в Гааге

Новости — Вторник, 3 июня 2025, 20:04 — Олег Павлюк

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте официально пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в предстоящем саммите Альянса в Гааге, что некоторое время было под вопросом.

Об этом стало известно нидерландскому информагентству ANP из источников, приближенных к НАТО, пишет "Европейская правда".

Приглашение на саммит Альянса Рютте якобы передал Зеленскому во время встречи в понедельник – после которой последний заявил, что Украина будет представлена на саммите НАТО.

Пока неизвестно, на какие именно мероприятия в рамках саммита НАТО пригласят украинского президента, отметили источники ANP.

Ранее обсуждалось, что Зеленский может принять участие во встрече министров обороны или иностранных дел НАТО, в мероприятиях, не входящих в официальную программу саммита, или же в ужине для лидеров стран НАТО, организованном королем Нидерландов Виллемом-Александром.

Собеседники ANP отмечают, что глава правительства страны-хозяйки саммита НАТО – Нидерландов – Дик Схооф, который недавно подал в отставку после распада коалиции, поддерживал приглашение Зеленского.

СМИ писали, что американская сторона якобы выступает против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО. Однако госсекретарь США Марко Рубио опроверг эту информацию.

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Зеленский Расширение НАТО
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