Єрмак у Вашингтоні заявив Келлогу, що Росію треба змусити скласти зброю силою

Глава ОПУ Андрій Єрмак повідомив про свою зустріч у Вашингтоні зі спецпредставником президета США з питань України Кітом Келлогом.

Про це Єрмак розповів у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

Глава Офісу президента відзначив, що зустріч із Келлогом він провів із своєю командою.

"Обговорили ситуацію на фронті, результати зустрічей в Стамбулі, важливість посилення санкцій проти Росії та оборонну допомогу Україні. Також говорили про викрадених Росією дітей", – перерахував Єрмак.

За словами Єрмака, він розповів Келлогу, що Росія робить все, аби не припиняти вогонь, і цьому "варто покласти край через силу".

"Україна зробила все, щоб війна припинилася. Але якщо Росія не припиняє вогонь добровільно, ми змушені проводити операції та знищувати їх військовий потенціал", – написав Єрмак.

Він подякував президенту США Дональду Трампу та всьому американському народу і обом партіям за підтримку України.

Українська делегація на чолі з міністеркою економіки Юлією Свириденко у вівторок прибула в США для зустрічей з представниками команди президента Дональда Трампа і обговорення низки питань.

За даними ЗМІ, США розчаровані, але не здивовані ультимативними вимогами, які РФ висунула на переговорах у Стамбулі.