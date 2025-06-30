У Франції міністр пропонує переробити будинки для літніх людей на в'язниці

Міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен запропонував переробити зачинені будинки для літних людей на в’язниці.

Про це французький міністр сказав в інтерв’ю RTL, повідомляє "Європейська правда".

Дарманен сповнений рішучості збільшити кількість місць у в'язницях Франції на тлі регулярної критики за переповненість пенітенціарних установ.

Зокрема, міністр юстиції пропонує перетворити закриті будинки для людей похилого віку на в'язниці.

"Наразі ми розглядаємо закриті будинки для людей похилого віку, які можна було б переобладнати, щоб мати можливість дуже швидко розміщувати там ув'язнених", – сказав Дарманен.

Крім того, він висловив пропозицію про можливість оренди місць у в’язницях за кордоном.

"Ми зробили пропозиції нашим сусідам. В Іспанії пропонується орендувати кілька сотень, а то й кілька тисяч місць…Те саме стосується Німеччини, де заповненість в'язниць становить 85%. Ми хочемо, щоб це сталося якомога швидше", – сказав Дарманен.

Що стосується будівництва в'язниць, то міністр розповів, що "десять компаній відгукнулися на тендер на будівництво в'язниць протягом півтора року".

Нагадаємо, у Франції станом на початок травня заповненість в’язниць встановила новий рекорд.

Тим часом 18 червня міністерка юстиції та цифрових технологій Естонії Лійза-Лі Пакоста та міністр юстиції Швеції Гуннар Стрьоммер підписали міждержавну угоду про оренду в'язниць.