Во Франции министр предлагает переделать дома престарелых в тюрьмы

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен предложил переделать закрытые дома престарелых в тюрьмы.

Об этом французский министр сказал в интервью RTL, сообщает "Европейская правда".

Дарманен полон решимости увеличить количество мест в тюрьмах Франции на фоне регулярной критики за переполненность пенитенциарных учреждений.

В частности, министр юстиции предлагает превратить закрытые дома престарелых в тюрьмы.

"Сейчас мы рассматриваем закрытые дома престарелых, которые можно было бы переоборудовать, чтобы иметь возможность очень быстро размещать там заключенных", – сказал Дарманен.

Кроме того, он высказал предложение о возможности аренды мест в тюрьмах за рубежом.

"Мы сделали предложения нашим соседям. В Испании предлагается арендовать несколько сотен, а то и несколько тысяч мест... То же касается Германии, где заполненность тюрем составляет 85%. Мы хотим, чтобы это произошло как можно скорее", – сказал Дарманен.

Что касается строительства тюрем, то министр рассказал, что "десять компаний откликнулись на тендер на строительство тюрем в течение полутора лет".

Напомним, во Франции по состоянию на начало мая заполненность тюрем установила новый рекорд.

Между тем 18 июня министр юстиции и цифровых технологий Эстонии Лийза-Ли Пакоста и министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер подписали межгосударственное соглашение об аренде тюрем.