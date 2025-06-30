У Швейцарії під атаку хакерів потрапили дані федеральної адміністрації країни

Кібератака на швейцарську некомерційну медичну фундацію зачепила й федеральну адміністрацію.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Швейцарія заявила в понеділок, 30 червня, що кібератака на некомерційну медичну фундацію Radix, внаслідок якої було викрадено та зашифровано дані, також зачепила федеральну адміністрацію.

Федеральні органи влади Швейцарії повідомили, що серед клієнтів Radix є різні федеральні відомства. Відтак там заявили, що після атаки дані були опубліковані в даркнеті. Водночас у заяві не уточнили, про які саме дані йдеться.

Влада намагається встановити конкретні підрозділи та дані, які постраждали від атаки. У заяві запевнили: зловмисники не проникли безпосередньо в державні системи даних.

Нещодавно онлайн-сервіс, який використовують муніципалітети та провінції Нідерландів для публікації офіційних документів, став об'єктом атаки проросійського угруповання хакерів.

Тоді відповідальність за атаку взяло на себе проросійське хакерське угруповання NoName057(16), яке вже здійснювало подібні атаки на сайти країн, що підтримують Україну.