Вучич подякував "російським друзям" після масштабних протестів у Сербії

Президент Сербії Александар Вучич у понеділок подякував "російським друзям" за розуміння після того, як у Росії попередили про можливість "кольорової революції" на тлі масштабних антиурядових протестів.

Слова Вучича цитує балканська служба "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

Під час візиту до Іспанії для участі в конференції ООН Вучич, спілкуючись із журналістами, прокоментував реакцію Росії на останні масштабні протести проти сербської влади.

Серед іншого, глава російського МЗС Сергєй Лавров заявив, що Москва стежить за ситуацією в Сербії та "зацікавлена в тому, щоб ці заворушення вщухли".

А речник Кремля Дмитрій Пєсков сказав, що РФ не виключає можливості використання технологій "кольорових революцій" під час протестів у Сербії.

"Дякуємо нашим російським друзям за те, що вони це помітили, дякуємо Сергєю (Лаврову. – Ред.) за те, що він так добре це зрозумів, і дякуємо рідкісним чесним російським аналітикам, які помітили одне – що Вучич буде нелегким горішком", – сказав на це сербський президент.

Вучич пообіцяв підтримувати порядок у країні, вкотре подякувавши "російським друзям" за "розуміння і пильну оцінку того, що відбувається в Сербії".

"Я хочу повідомити їм, що Сербія перемогла і що я з нетерпінням чекаю на продовження співпраці з Російською Федерацією", – додав він.

Протягом вихідних у Белграді відбулись масштабні студентські протести – останні у межах акцій, що тривають з листопада 2024 року і були спровоковані катастрофою на залізничному вокзалі в місті Новий Сад.

Протестувальники вимагали оголосити дострокові вибори та демонтувати проурядове наметове містечко в центрі Белграда поблизу будівлі парламенту. Влада ці вимоги відкинула, а президент Сербії Александар Вучич дав зрозуміти, що подальші акції протесту будуть придушуватись.

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