Вучич поблагодарил "российских друзей" после масштабных протестов в Сербии

Президент Сербии Александар Вучич в понедельник поблагодарил "российских друзей" за понимание после того, как в России предупредили о возможности "цветной революции" на фоне масштабных антиправительственных протестов.

Слова Вучича цитирует балканская служба "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

Во время визита в Испанию для участия в конференции ООН Вучич, общаясь с журналистами, прокомментировал реакцию России на последние масштабные протесты против сербских властей.

Среди прочего, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва следит за ситуацией в Сербии и "заинтересована в том, чтобы эти беспорядки утихли".

А представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что РФ не исключает возможности использования технологий "цветных революций" во время протестов в Сербии.

"Спасибо нашим российским друзьям за то, что они это заметили, спасибо Сергею (Лаврову. – Ред.) за то, что он так хорошо это понял, и спасибо редким честным российским аналитикам, которые заметили одно – что Вучич будет нелегким орешком", – сказал на это сербский президент.

Вучич пообещал поддерживать порядок в стране, в очередной раз поблагодарив "российских друзей" за "понимание и пристальную оценку происходящего в Сербии".

"Я хочу сообщить им, что Сербия победила и что я с нетерпением жду продолжения сотрудничества с Российской Федерацией", – добавил он.

В выходные в Белграде состоялись масштабные студенческие протесты – последние в рамках акций, которые продолжаются с ноября 2024 года и были спровоцированы катастрофой на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад.

Протестующие требовали объявить досрочные выборы и демонтировать проправительственный палаточный городок в центре Белграда возле здания парламента. Власти эти требования отвергли, а президент Сербии Александар Вучич дал понять, что дальнейшие акции протеста будут подавляться.

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