У Єврокомісії відповіли на закиди Орбана, що прайд відбувся за "вказівкою Брюсселя"

Європейська комісія категорично відкидає звинувачення угорського премʼєра Віктора Орбана в тому, що вона нібито дала вказівку провести прайд у Будапешті.

Про це в коментарі Telex заявила речниця Єврокомісії Ева Грнчіржова, пише "Європейська правда".

Напередодні премʼєр Угорщини, коментуючи проведення в Будапешті прайду попри заборону поліції, сказав, що захід відбувся через "вказівку з Брюсселя", а "їхні політики-маріонетки виконали наказ".

На це речниця Єврокомісії нагадала, що право на проведення мирних демонстрацій належить до основних свобод ЄС, і Європейська комісія завжди буде їх захищати.

"Ми раді бачити, що Прайд у Будапешті відбувся мирно, як і має бути з усіма такими маршами. Ми підтримуємо Угорщину та ЛГБТ+ спільноти всіх держав-членів", – наголосила Грнчіржова.

Вона також нагадала, що Європейська комісія вивчає законодавство, яке лежить в основі заборони прайду в Будапешті, з погляду права ЄС, і за необхідності розгляне "всі необхідні кроки".

Нагадаємо, ЛГБТ-прайд у Будапешті 28 червня став наймасштабнішим для Угорщини – значною мірою через резонанс довкола його заборони, що перетворила подію на своєрідний протест проти Віктора Орбана. Участь у події взяли мери низки європейських міст, а на чолі колони йшов опозиційний мер Будапешта.

За орієнтовними оцінками, у ході взяли участь від десятків тисяч до понад 100 тисяч людей.

Перед прайдом Орбан заявив, що хоч і поліція може розігнати його як заборонену подію, проте не буде цього робити.