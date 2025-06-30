В Еврокомиссии ответили на обвинения Орбана, что прайд прошел по "указанию Брюсселя"

Европейская комиссия категорически отвергает обвинения венгерского премьера Виктора Орбана в том, что она якобы дала указание провести прайд в Будапеште.

Об этом в комментарии Telex заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Ева Грнчиржова, пишет "Европейская правда".

Накануне премьер Венгрии, комментируя проведение в Будапеште прайда несмотря на запрет полиции, сказал, что мероприятие состоялось по "указанию из Брюсселя", а "их политики-марионетки выполнили приказ".

На это пресс-секретарь Еврокомиссии напомнила, что право на проведение мирных демонстраций относится к основным свободам ЕС, и Европейская комиссия всегда будет их защищать.

"Мы рады видеть, что Прайд в Будапеште прошел мирно, как и должно быть со всеми такими маршами. Мы поддерживаем Венгрию и ЛГБТ+ сообщества всех государств-членов", – подчеркнула Грнчиржова.

Она также напомнила, что Европейская комиссия изучает законодательство, лежащее в основе запрета прайда в Будапеште, с точки зрения права ЕС, и при необходимости рассмотрит "все необходимые шаги".

Напомним, ЛГБТ-прайд в Будапеште 28 июня стал самым масштабным для Венгрии – в значительной степени из-за резонанса вокруг его запрета, который превратил событие в своеобразный протест против Виктора Орбана. В мероприятии приняли участие мэры ряда европейских городов, а во главе колонны шел оппозиционный мэр Будапешта.

По ориентировочным оценкам, в ходе приняли участие от десятков тысяч до более 100 тысяч человек.

Перед прайдом Орбан заявил, что хотя полиция может разогнать его как запрещенное мероприятие, однако не будет этого делать.