Укр Рус Eng

В Еврокомиссии ответили на обвинения Орбана, что прайд прошел по "указанию Брюсселя"

Новости — Понедельник, 30 июня 2025, 18:24 — Олег Павлюк

Европейская комиссия категорически отвергает обвинения венгерского премьера Виктора Орбана в том, что она якобы дала указание провести прайд в Будапеште.

Об этом в комментарии Telex заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Ева Грнчиржова, пишет "Европейская правда".

Накануне премьер Венгрии, комментируя проведение в Будапеште прайда несмотря на запрет полиции, сказал, что мероприятие состоялось по "указанию из Брюсселя", а "их политики-марионетки выполнили приказ".

На это пресс-секретарь Еврокомиссии напомнила, что право на проведение мирных демонстраций относится к основным свободам ЕС, и Европейская комиссия всегда будет их защищать.

"Мы рады видеть, что Прайд в Будапеште прошел мирно, как и должно быть со всеми такими маршами. Мы поддерживаем Венгрию и ЛГБТ+ сообщества всех государств-членов", – подчеркнула Грнчиржова.

Она также напомнила, что Европейская комиссия изучает законодательство, лежащее в основе запрета прайда в Будапеште, с точки зрения права ЕС, и при необходимости рассмотрит "все необходимые шаги".

Напомним, ЛГБТ-прайд в Будапеште 28 июня стал самым масштабным для Венгрии – в значительной степени из-за резонанса вокруг его запрета, который превратил событие в своеобразный протест против Виктора Орбана. В мероприятии приняли участие мэры ряда европейских городов, а во главе колонны шел оппозиционный мэр Будапешта.

По ориентировочным оценкам, в ходе приняли участие от десятков тысяч до более 100 тысяч человек.

Перед прайдом Орбан заявил, что хотя полиция может разогнать его как запрещенное мероприятие, однако не будет этого делать.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Еврокомиссия Венгрия ЛГБТ+
Реклама: