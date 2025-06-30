У Молдові пропонують дозволити збивати ворожі безпілотники

Міністерство оборони Молдови підготувало проєкт нового закону про безпеку національного повітряного простору, який зокрема передбачає можливість збиття ворожих безпілотників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NewsMaker.

Документ вказує, що нині в Молдові контроль за повітряним простором регулюється застарілим законом 2012 року, який зокрема не передбачає чітких процедур перехоплення літаків і безпілотників.

Проєкт закону перелічує ключові загрози національному повітряному простору Молдови, серед яких – несанкціоновані польоти цивільних літаків і безпілотників, порушення правил використання повітряного простору та повітряна агресія.

У разі несанкціонованого польоту літака влада Молдови зможе його перехопити, а якщо він ігноруватиме вимоги – допускається застосування попереджувального вогню.

Також передбачається, що в разі незаконного проникнення в повітряний простір Молдови літаки, дрони та інші літальні апарати можуть бути знищені засобами протиповітряної оборони, але рішення ухвалюватиметься в кожному окремому випадку.

Окрема процедура в проєкті закону передбачена для дронів: залежно від рівня загрози і типу апарату можуть застосовувати різні заходи – від перехоплення до повного знищення.

Як вказує NewsMaker, проєкт закону про безпеку національного повітряного простору уряд Молдови має розглянути на засіданні 2 липня.

Молдова з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році неодноразово повідомляла про падіння російських дронів на своїй території.

Сусідня Румунія, куди так само залітали російські безпілотники, вже ухвалила закон, який розширив повноваження армії і дозволив збивати БПЛА, що незаконно перебувають у повітряному просторі країни.