В Молдове предлагают разрешить сбивать вражеские беспилотники

Министерство обороны Молдовы подготовило проект нового закона о безопасности национального воздушного пространства, который, в частности, предусматривает возможность сбивания вражеских беспилотников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NewsMaker.

Документ указывает, что в настоящее время в Молдове контроль за воздушным пространством регулируется устаревшим законом 2012 года, который, в частности, не предусматривает четких процедур перехвата самолетов и беспилотников.

Проект закона перечисляет ключевые угрозы национальному воздушному пространству Молдовы, среди которых – несанкционированные полеты гражданских самолетов и беспилотников, нарушение правил использования воздушного пространства и воздушная агрессия.

В случае несанкционированного полета самолета власти Молдовы смогут его перехватить, а если он будет игнорировать требования – допускается применение предупредительного огня.

Также предполагается, что в случае незаконного проникновения в воздушное пространство Молдовы самолеты, дроны и другие летательные аппараты могут быть уничтожены средствами противовоздушной обороны, но решение будет приниматься в каждом отдельном случае.

Отдельная процедура в проекте закона предусмотрена для дронов: в зависимости от уровня угрозы и типа аппарата могут применяться различные меры – от перехвата до полного уничтожения.

Как указывает NewsMaker, проект закона о безопасности национального воздушного пространства правительство Молдовы должно рассмотреть на заседании 2 июля.

Молдова с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году неоднократно сообщала о падении российских дронов на своей территории.

Соседняя Румыния, куда также залетали российские беспилотники, уже приняла закон, который расширил полномочия армии и разрешил сбивать БПЛА, незаконно находящихся в воздушном пространстве страны.