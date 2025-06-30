Зеленский обсудил с главой МИД Германии производство оружия и поставки IRIS-T

Президент Владимир Зеленский в понедельник рассказал о встрече с министром иностранных дел Германии Йоганном Вадефулем и руководителями немецких оборонных компаний, которые прибыли с первым визитом в Киев.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Зеленский написал на Х.

По словам Зеленского, с главой немецкой дипломатии он обсудил "санкционное давление на Россию, возможности поставки новых систем IRIS-T и совместное производство оружия – в Украине и в Германии".

"Будем развивать соответствующие милитари-хабы и увеличивать присутствие немецких компаний в Украине. Подробно обсудили направление дронов-перехватчиков", – перечислил он.

Кроме того, глава немецкого МИД заверил в поддержке Берлином евроатлантической интеграции Украины.

"Важно, чтобы все партнеры разделяли такое видение", – отметил украинский президент.

Как известно, 30 июня глава МИД Германии Йоганн Вадефуль находился с визитом в Киеве и провел переговоры с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Главе МИД Германии в частности показали, как дежурит одна из переданных Украине немецких систем ПВО IRIS-T.