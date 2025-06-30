Глава МЗС Фінляндії м’яко закликала Трампа підтримати ініціативу Сенату з санкціями проти РФ

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен наголосила, що санкційний тиск поступово наближає той момент, коли Росії стане надто важко продовжувати війну, та обережно закликала президента США Дональда Трампа підтримати санкційний законопроєкт Сенату.

Як повідомляє "Європейська правда", допис вона опублікувала у своєму X.

Валтонен наголосила, що для забезпечення Україні справедливого миру потрібно далі тиснути на воєнну машину РФ.

"І це те, що забезпечує ініціатива сенатора Ліндсі Грема та санкційний режим ЄС: сильне, об’єднане трансатлантичне лідерство з метою покласти край російській агресії", – зазначила вона.

На думку Валтонен, РФ стає дедалі важче витримувати в умовах санкційних обмежень та велетенських витрат на війну, і час не грає на її користь.

"Санкції кусаються. Економіка Росії – у застої, невдовзі зростатиме кількість банкрутств. Ставка центробанку на рівні 20% – неприйнятна для реальної економіки, російським банкам доводиться фінансувати ВПК… Щойно Рада ЄС продовжила економічні санкції ще на 6 місяців, завершується робота над 18-м пакетом санкцій. Далі мають бути тарифи. Всі інструменти, що б’ють по російській воєнній економіці, мають значення", – наголосила вона.

"Послідовні зусилля сенатора Грема у Сенаті США доповнюють європейські зусилля. Підтримка президентом Трампом цього пакета є важливим кроком на шляху до миру", – зазначила Еліна Валтонен.

"Санкції працюють, тиск працює. Для справедливого і сталого миру в Україні потрібні і перше, і друге. Мир – це саме те, задля чого ми працюємо", – додала очільниця МЗС Фінляндії.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що ініційований ним санкційний проєкт отримав схвалення Дональда Трампа і має бути ухвалений у липні.

Водночас Грем підтвердив, що іпроєкт не тягтиме за собою обовʼязкових санкцій проти Росії – остаточне рішення ухвалюватиме президент США.

У Кремлі натякнули, що ухвалення проєкту Грема про санкції завадить "врегулюванню".