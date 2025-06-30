У РФ натякають, що ухвалення проєкту Грема про санкції завадить "врегулюванню"

Речник Кремля Дмитрій Пєсков прокоментував заяву американського сенатора Ліндсі Грема про готовність Конгресу схвалити його проєкт санкцій проти Росії.

Як передає "Європейська правда", слова Пєскова на брифінгу у понеділок цитує російський "Интерфакс".

Пєсков заявив, що у Росії взяли "до відома" заяву Грема про те, що президент США Дональд Трамп підтримує схвалення санкційного законопроєкту, і назвав його "затятим русофобом".

"Якби його (Грема. – Ред.) воля, ці санкції були б запроваджені давно. Чи допомогло б це врегулюванню? Це питання, яке повинні ставити собі ті, хто ініціює такі події", – зазначив речник Кремля.

У неділю Ліндсі Грем уперше заявив, що санкційний законопроєкт, покликаний збільшити тиск на Росію через відмову йти на мирні переговори з Україною, має підтримку Трампа і буде ухвалений у липні.

При цьому законопроєкт містить положення, яке залишає запровадження санкцій на розсуд самого Трампа.

Нагадаємо, законопроєкт передбачає додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я, зокрема запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.