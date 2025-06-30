Глава МИД Финляндии мягко призвала Трампа поддержать инициативу Сената о санкциях против РФ

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подчеркнула, что санкционное давление постепенно приближает тот момент, когда России станет слишком трудно продолжать войну, и осторожно призвала президента США Дональда Трампа поддержать санкционный законопроект Сената.

Как сообщает "Европейская правда", пост она опубликовала в своем X.

Валтонен подчеркнула, что для обеспечения Украине справедливого мира нужно продолжать давить на военную машину РФ.

"И это то, что обеспечивает инициатива сенатора Линдси Грэма и санкционный режим ЕС: сильное, объединенное трансатлантическое лидерство с целью положить конец российской агрессии", – отметила она.

По мнению Валтонен, РФ становится все труднее выдерживать в условиях санкционных ограничений и огромных расходов на войну, и время не играет в ее пользу.

"Санкции кусаются. Экономика России – в застое, вскоре будет расти количество банкротств. Ставка центробанка на уровне 20% – неприемлема для реальной экономики, российским банкам приходится финансировать ВПК... Только что Совет ЕС продлил экономические санкции еще на 6 месяцев, завершается работа над 18-м пакетом санкций. Далее должны последовать тарифы. Все инструменты, которые бьют по российской военной экономике, имеют значение", – подчеркнула она.

"Последовательные усилия сенатора Грэма в Сенате США дополняют европейские усилия. Поддержка президентом Трампом этого пакета является важным шагом на пути к миру", – отметила Элина Валтонен.

"Санкции работают, давление работает. Для справедливого и устойчивого мира в Украине нужно и то, и другое. Мир – это именно то, ради чего мы работаем", – добавила глава МИД Финляндии.

Напомним, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что инициированный им санкционный проект получил одобрение Дональда Трампа и должен быть принят в июле.

В то же время Грэм подтвердил, что проект не повлечет за собой обязательных санкций против России – окончательное решение будет принимать президент США.

В Кремле намекнули, что принятие проекта Грэма о санкциях помешает "урегулированию".