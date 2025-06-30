В итальянском городе объявили максимальную опаность из-за наводнения, погиб один человек

В городе Брадонеккия на севере Италии объявили высший уровень опасности из-за наводнения на местной реке; вероятно в связи с наводнением погиб один человек.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Муниципальные власти в Брадонеккии объявили высший уровень предупреждения из-за наводнения на реке Фрежус, которая превратилась в стремительный бурный поток. Местных жителей призвали не приближаться к мостам и избегать зоны над рекой, особенно набережной Эйнауди, и в целом избегать выхода из дома и поездок на автомобиле.

BREAKING: 🚨🚨 Massive flash flood happening now in Bardonecchia, Italy, due to heavy rainfall in the Western Alps. The mayor has ordered residents to stay indoors and avoid driving. pic.twitter.com/WyRvRem2dK – Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 30, 2025

Из-за разлива реки подтопило автотрассу A32 и подъезды к туристическому месту отдыха.

В связи с наводнением из местного летнего лагеря отдыха эвакуировали около 150 детей, их временно разместили в спортзале. Еще десять человек эвакуировали из здания, четырех – из автомобилей, где их застала стихия.

Полиция нашла в одном из потоков погибшего 50-летнего мужчину, в полукилометре от него остался его автомобиль. Обстоятельства гибели устанавливаются.

Предыдущее значительное наводнение в городе было в 2023 году.

Между тем под Неаполем зафиксировали сильнейшее за последние 40 лет землетрясение, а в Турции из-за лесных пожаров эвакуировали около 50 тысяч человек.