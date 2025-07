В итальянском городе объявили максимальную опаность из-за наводнения, погиб один человек

В городе Брадонеккия на севере Италии объявили высший уровень опасности из-за наводнения на местной реке; вероятно в связи с наводнением погиб один человек.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Муниципальные власти в Брадонеккии объявили высший уровень предупреждения из-за наводнения на реке Фрежус, которая превратилась в стремительный бурный поток. Местных жителей призвали не приближаться к мостам и избегать зоны над рекой, особенно набережной Эйнауди, и в целом избегать выхода из дома и поездок на автомобиле.

BREAKING: 🚨🚨 Massive flash flood happening now in Bardonecchia, Italy, due to heavy rainfall in the Western Alps. The mayor has ordered residents to stay indoors and avoid driving. pic.twitter.com/WyRvRem2dK