Білий дім: Трамп у понеділок підпише указ про зняття санкцій із Сирії

Президент США Дональд Трамп в останній день червня підпише указ, аби втілити обіцяне у травні рішення про зняття санкцій із Сирії після повалення там режиму Башара Асада.

Про це на брифінгу в понеділок заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, пише "Європейська правда".

Левітт заявила, що Трамп у понеділок "підпише указ про припинення програми санкцій США проти Сирії" для сприяння та підтримки її шляху до стабільності та миру.

"Указ скасує санкції проти Сирії, але збереже санкції проти колишнього президента Асада, його соратників, порушників прав людини, наркоторговців, осіб, пов'язаних з хімічною зброєю, збройовою діяльністю, ІДІЛ та її прибічниками, а також іранськими найманцями", – перелічила вона.

Нагадаємо, під час першого закордонного турне у травні президент США заявив, що скасує санкції проти Сирії.

Він також зустрівся з її тимчасовим президентом Ахмедом аль-Шараа, який очолював повалення режиму Асада.

Відколи у Сирії встановилась нова влада у грудні 2024 року, у США зважували подальші кроки, особливо з урахуванням участі аль-Шараа в угрупованнях, які Вашингтон класифікував як терористичні.