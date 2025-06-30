Белый дом: Трамп в понедельник подпишет указ о снятии санкций с Сирии

Президент США Дональд Трамп в последний день июня подпишет указ, чтобы воплотить обещанное в мае решение о снятии санкций с Сирии после свержения там режима Башара Асада.

Об этом на брифинге в понедельник заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет "Европейская правда".

Левитт заявила, что Трамп в понедельник "подпишет указ о прекращении программы санкций США против Сирии" для содействия и поддержки ее пути к стабильности и миру.

"Указ отменит санкции против Сирии, но сохранит санкции против бывшего президента Асада, его соратников, нарушителей прав человека, наркоторговцев, лиц, связанных с химическим оружием, оружейной деятельностью, ИГИЛ и ее сторонниками, а также иранскими наемниками", – перечислила она.

Напомним, во время первого зарубежного турне в мае президент США заявил, что отменит санкции против Сирии.

Он также встретился с ее временным президентом Ахмедом аль-Шараа, который возглавлял свержение режима Асада.

С тех пор как в Сирии установилась новая власть в декабре 2024 года, в США взвешивали дальнейшие шаги, особенно с учетом участия аль-Шараа в группировках, которые Вашингтон классифицировал как террористические.