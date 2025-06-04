В Естонії хочуть закріпити можливість добровільної вакцинації школярів без згоди батьків

В уряді Естонії готують зміни до законодавства, за якими для вакцинації школярів згода батьків не буде обов’язковою.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Міністерство соціальної політики Естонії розробляє проєкт закону про запобігання і контроль інфекційних захворювань, серед положень якого – можливість вакцинації дітей за їхньої згоди без письмової згоди батьків.

"Поточна ситуація не забезпечує найкращого захисту інтересів дитини у сфері охорони здоров’я. Різні погляди дитини і батьків щодо вакцинації можуть спричиняти конфлікти, і це може призводити до зниження довіри до вакцинації", – йдеться у пояснювальній записці.

Міністерка з соціальних питань Кармен Йоллер зазначила, що де-факто медсестри вже могли робити дітям у шкільних медкабінетах планові щеплення, не чекаючи письмової згоди батьків, проте у законодавстві це не визначено достатньо чітко.

Протягом останніх 10 років охоплення вакцинацією в Естонії серед дітей знижується і продовження цієї тенденції загрожує спалахами захворювань, які були практично викорінені завдяки щепленням.

Нагадаємо, восени 2024 року у Польщі закликали подбати про щеплення від поліомієліту після виявлення збудника у стічних водах.

З німецького Бундесверу після 2020 року звільнили 72 військових через відмову вакцинуватися.