В Эстонии хотят закрепить возможность добровольной вакцинации школьников без согласия родителей

В правительстве Эстонии готовят изменения в законодательство, по которым для вакцинации школьников согласие родителей не будет обязательным.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Министерство социальной политики Эстонии разрабатывает проект закона о предотвращении и контроле инфекционных заболеваний, среди положений которого – возможность вакцинации детей с их согласия без письменного согласия родителей.

"Текущая ситуация не обеспечивает наилучшей защиты интересов ребенка в сфере здравоохранения. Различные взгляды ребенка и родителей на вакцинацию могут вызывать конфликты, и это может приводить к снижению доверия к вакцинации", – говорится в пояснительной записке.

Министр по социальным вопросам Кармен Йоллер отметила, что де-факто медсестры уже могли делать детям в школьных медкабинетах плановые прививки, не дожидаясь письменного согласия родителей, однако в законодательстве это не определено достаточно четко.

В течение последних 10 лет охват вакцинацией в Эстонии среди детей снижается и продолжение этой тенденции грозит вспышками заболеваний, которые были практически искоренены благодаря прививкам.

Напомним, осенью 2024 года в Польше призвали позаботиться о прививках от полиомиелита после обнаружения возбудителя в сточных водах.

Из немецкого Бундесвера после 2020 года уволили 72 военных из-за отказа вакцинироваться.