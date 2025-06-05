Президент Фінляндії: потрібні сильніші санкції як з боку США, так і ЄС

Президент Фінляндії Александр Стубб провів телефонні розмови з українським та американським лідерами – Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, після чого наголосив на потребі посилити санкційний тиск на Росію як з боку США, так і з боку Європейського Союзу.

Про це він написав у соцмережі X, передає "Європейська правда".

У середу, 4 червня, Стубб поспілкувався із Трампом та Зеленським. Після цього він заявив, що "Європа є єдиною у своїй позиції щодо продовження Росією агресивної війни проти України".

"Ця війна має закінчитися. Україна демонструє конструктивність у переговорах. Для тиску на Росію необхідні більш жорсткі санкції як з боку Конгресу США, так і з боку Європейського Союзу", – наголосили президент Фінляндії.

Також Стубб подякував сенаторам Ліндсі Грему та Річарду Блументалю за їхню роботу, маючи на увазі їхній законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я.

Підтримка цих санкцій є і в Палаті представників.

Водночас речниця Білого дому Керолайн Левітт дала зрозуміти, що саме Трамп ухвалюватиме остаточне рішення щодо потенційного посилення санкцій проти Росії.