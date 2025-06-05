Президент Финляндии: нужны более сильные санкции как со стороны США, так и ЕС

Президент Финляндии Александр Стубб провел телефонные переговоры с украинским и американским лидерами – Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, после чего подчеркнул необходимость усиления санкционного давления на Россию как со стороны США, так и со стороны Европейского Союза.

Об этом он написал в соцсети X, передает "Европейская правда".

В среду, 4 июня, Стубб пообщался с Трампом и Зеленским. После этого он заявил, что "Европа едина в своей позиции относительно продолжения Россией агрессивной войны против Украины".

"Эта война должна закончиться. Украина демонстрирует конструктивность в переговорах. Для давления на Россию необходимы более жесткие санкции как со стороны Конгресса США, так и со стороны Европейского Союза", – подчеркнул президент Финляндии.

Также Стубб поблагодарил сенаторов Линдси Грэм и Ричарда Блументаля за их работу, имея в виду их законопроект, который предусматривает дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия.

Поддержка этих санкций есть и в Палате представителей.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт дала понять, что именно Трамп примет окончательное решение о потенциальном ужесточении санкций против России.