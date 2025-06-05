Глава МИД Эстонии об ударе РФ по Прилукам: это лицо терроризма

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна отреагировал на российский удар по городу Прилуки в Черниговской области, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек, среди них – годовалый ребенок.

Об этом глава эстонского внешнеполитического ведомства написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Тсахкна привел сообщение украинского президента Владимира Зеленского после российского удара дронами по Прилукам.

В нем говорится о спасателе, который прибыл на ликвидацию последствий атаки в собственный дом.

"Из-за трагической случайности погибли его жена, дочь и годовалый внук. Представьте это. Это лицо терроризма", – подчеркнул эстонский министр.

Напомним, после смертоносного удара РФ по Сумам Тсахкна призвал давить на Россию.

Удар по Сумам произошел на следующий день после того, как в Стамбуле прошла встреча между делегациями Украины и РФ, которая длилась чуть больше часа.

После нее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что цель "мирных переговоров" с Украиной в Стамбуле – "обеспечить быструю и полную победу России".