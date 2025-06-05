"Ми не прогинаємось": премʼєрка Данії знову відкинула тиск Трампа щодо Гренландії

Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен назвала неприйнятними заяви американського президента Дональда Трампа про зазіхання на Гренландію, що входить до її складу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У промові з нагоди Дня Конституції Данії Фредеріксен заявила про безпрецедентні виклики, перед якими постав "світовий порядок, що його ми будували протягом поколінь".

"Останніми місяцями Гренландія і Данія зазнають неприйнятного тиску з боку нашого найближчого союзника", – додала вона, маючи на увазі США.

За словами Фредеріксен, зараз на кону стоять основоположні принципи трансатлантичних відносин, як-то національний суверенітет, повага до кордонів і право народів на самовизначення.

"Але ми не прогинаємось. Ми, данці, не такі", – наголосила премʼєрка Данії.

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що хоче, аби Штати взяли під контроль Гренландію – багатий на корисні копалини арктичний острів зі стратегічно важливим розташуванням.

Лідери Данії та Гренландії у відповідь вказували, що тільки гренландці можуть вирішувати майбутнє території, а данська Конституція надає острову право на незалежність.

Нещодавно The Wall Street Journal повідомило, що американський президент Дональд Трамп наказав американським спецслужбам посилити збір розвідданих про арктичний острів.

Уряд Данії викликав посла США для висловлення протесту.

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