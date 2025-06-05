"Мы не прогибаемся": премьер Дании снова отвергла давление Трампа в отношении Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала неприемлемыми заявления американского президента Дональда Трампа о посягательстве на Гренландию, входящую в состав Дании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В речи по случаю Дня Конституции Дании Фредериксен заявила о беспрецедентных вызовах, перед которыми стоит "мировой порядок, который мы строили на протяжении поколений".

"В последние месяцы Гренландия и Дания испытывают неприемлемое давление со стороны нашего ближайшего союзника", – добавила она, имея в виду США.

По словам Фредериксен, сейчас на карту поставлены основополагающие принципы трансатлантических отношений, такие как национальный суверенитет, уважение границ и право народов на самоопределение.

"Но мы не прогибаемся. Мы, датчане, не такие", – подчеркнула премьер Дании.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет, чтобы Штаты взяли под контроль Гренландию – богатый полезными ископаемыми арктический остров со стратегически важным расположением.

Лидеры Дании и Гренландии в ответ указывали, что только гренландцы могут решать будущее территории, а датская Конституция предоставляет острову право на независимость.

Недавно The Wall Street Journal сообщило, что американский президент Дональд Трамп приказал американским спецслужбам усилить сбор разведданных об арктическом острове.

Правительство Дании вызвало посла США для выражения протеста.

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