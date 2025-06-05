В Киеве раскритиковали планы отдать миллиарды замороженных средств РФ западным инвесторам

Заместитель главы ОПУ Ирина Мудрая раскритиковала решение о передаче миллиардов евро российских активов, замороженных в Европе, западным инвесторам.

Об этом она сказала агентству Reuters, сообщает "Европейская правда".

Ее критика прозвучала после того, как в прошлом месяце бельгийская компания Euroclear решила использовать 3 млрд евро (3,4 млрд долларов) средств российских инвесторов, которые хранятся в клиринговом учреждении, для компенсации западным инвесторам, которые понесли убытки после конфискации их активов в России.

По словам Мудрой, это посылает неправильный сигнал и грозит ослабить влияние Европы в отношениях с Россией. Она также подчеркнула, что Украина должна была бы первой получить средства как пострадавшая от захватнической войны.

"Если частным инвесторам будет выплачена компенсация раньше жертв войны, это не будет справедливостью", – сказала Мудрая.

"Международное право требует, чтобы агрессор полностью компенсировал убытки жертве, а не инвесторам, которые... вложились в юрисдикцию с высоким риском", – добавила Мудрая.

Она также подчеркнула важность сохранения контроля над замороженными российскими активами, большинство из которых принадлежат Центральному банку РФ и хранятся в Euroclear.

Активы Центрального банка РФ были заморожены в начале полномасштабной войны в рамках мощных санкций, направленных против России.

В начале мая агентство Reuters сообщило, что бельгийская финансовая компания Euroclear планирует конфисковать и перераспределить около 3 миллиардов евро замороженных российских средств после того, как Москва захватила деньги инвесторов в России.

Стоит отметить, что в ЕС длительное время ведут дискуссии относительно конфискации замороженных активов РФ и передачи их Украине.

Однако крупные страны, такие как Франция, Германия, Италия, Испания, выступают против, поскольку опасаются, что, конфисковав средства, ЕС отпугнет международных инвесторов и потеряет свое самое большое преимущество в мирных переговорах.