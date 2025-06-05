У Косові засудили серба за шпигунство на користь Сербії

Суд Приштини в четвер визнав косовського серба Александара Влаїча винним у шпигунстві на користь Сербії та засудив до увʼязнення і штрафу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Влаїчу інкримінували навмисний збір і передання даних, що "порушують конституційний лад і безпеку" частково визнаного Косова.

Чоловік, як стверджувалось, контактував із високопосадовцем сербської розвідувальної служби – Агентства безпеки та розвідки, якому передавав дані про косовських сербів, які співпрацюють з Приштиною.

Засуджений також потай записував пересування поліції та миротворців на півночі Косова і створив мережу інформаторів у країні з числа представників сербської громади.

У травні Влаїч уклав угоду зі спеціальним прокурором про визнання себе винним. Суд засудив його до п'яти років позбавлення волі та штрафу у розмірі 1000 євро.

Суддя зазначив, що може замінити штраф увʼязненням у розрахунку день за кожні 20 євро, "якщо підсудний не хоче або не може сплатити" його.

На додачу Влаїч також є обвинуваченим в окремій справі про нібито напад на приміщення виборчої комісії в косовській Північній Митровиці у 2022 році.

Як відомо, Косово – незалежності якого Сербія не визнає – не раз звинувачувало Белград у підривній діяльності й порівнювало його дії з агресією Росії проти України.

Читайте більше про те, як Сербія розхитує Косово і чому дії Заходу лише посилюють кризу.