В Косове осудили серба за шпионаж в пользу Сербии

Суд Приштины в четверг признал косовского серба Александара Влаича виновным в шпионаже в пользу Сербии и приговорил к заключению и штрафу.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Влаичу инкриминировали умышленный сбор и передачу данных, которые "нарушают конституционный строй и безопасность" частично признанного Косова.

Мужчина, как утверждалось, контактировал с высокопоставленным чиновником сербской разведывательной службы – Агентства безопасности и разведки, которому передавал данные о косовских сербах, которые сотрудничают с Приштиной.

Осужденный также тайно записывал передвижения полиции и миротворцев на севере Косова и создал сеть информаторов в стране из числа представителей сербской общины.

В мае Влаич заключил соглашение со специальным прокурором о признании себя виновным. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 1000 евро.

Судья отметил, что может заменить штраф заключением в расчете день за каждые 20 евро, "если подсудимый не хочет или не может оплатить" его.

В дополнение Влаич также является обвиняемым по отдельному делу о якобы нападении на помещение избирательной комиссии в косовской Северной Митровице в 2022 году.

Как известно, Косово – независимость которого Сербия не признает – не раз обвиняло Белград в подрывной деятельности и сравнивало его действия с агрессией России против Украины.

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