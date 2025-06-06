Литва виступає проти планів змінити у ЄС правила компенсацій авіапасажирам

Уряд Литви виступив проти пропозицій Європейського Союзу збільшити мінімальний час затримки рейсу, після якого пасажирам надається компенсація, а також зменшити розмір цієї компенсації.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує LRT.

Таку позицію висловив литовський міністр транспорту Еугеніюс Сабутіс під час засідання Ради ЄС з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики, що відбулося в Люксембурзі, повідомило міністерство у п’ятницю.

У відомстві зазначили, що такі зміни можуть послабити права пасажирів.

"Ми занепокоєні тим, що планується подовжити часовий поріг затримки рейсу, після якого пасажир має право на компенсацію, а також зменшити саму суму компенсації", – йдеться в заяві міністра.

За даними міністерства, Рада ЄС з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики пропонує встановити компенсацію у розмірі 300 євро за затримку рейсу щонайменше на чотири години для рейсів до 3 500 км.

Для довших затримок – від шести годин – передбачено компенсацію в розмірі 500 євро.

Крім того, пропонується запровадити автоматичну виплату компенсації або відшкодування у випадку скасування рейсу, без необхідності подачі окремої заяви від пасажира.

Як повідомлялось раніше, Німеччина та Іспанія виступають проти змін і наполягають на збереженні чинних правил.

Нагадаємо, цієї весни у Бельгії антиурядові протести призупинили авіасполучення.